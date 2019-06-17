تفجير انتحاري أمام مقر أمني شمال شرق سوريا

وقع تفجير انتحاري، الإثنين، أمام مقر أمني، وسط مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا.

ووفق وكالة " ANHA" للأنباء فإن سيارة كان يقودها انتحاري حاولت دخول المركز العام للأسايش (قوى الأمن الداخلي الكردية) لكنها لم تستطع، فتم تفجير ها خارج المركز.





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وأوضحت أن هناك إصابات بين المدنيين ولم يقتل أحد، فيما تم اعتقال شخصين وما زال البحث جاريا عن آخرين فروا وكان لهم دور بالتفجير.

وأشارت إلى أن قوى الأمن الداخلي وسيارات الإسعاف توجهت نحو مكان التفجير الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.





يذكر أن مدينة "القامشلي" يتقاسم السيطرة فيها القوات السورية والأكراد، ووقعت اشتباكات دامية بين الطرفين في أبريل/نيسان 2016 إثر إشكال وقع عند أحد الحواجز الأمنية في المدينة، وأوقعت الاشتباكات عشرات القتلى من الطرفين بالإضافة إلى مدنيين.

وانسحبت قوات النظام السوري تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا عام 2012، لكنها احتفظت بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.