هزة خفيفة جراء "انفجار محتمل" قرب حدود الصين وكوريا الشمالية

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وكالاتالإثنين 2019/6/17 05:01 مساء بتوقيت أبوظبي
هزة أرضية قرب حدود الصين وكوريا الشمالية
ضربت هزة أرضية خفيفة، اليوم الإثنين، مدينة هونتشون بمقاطعة جيلين قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية جراء "انفجار محتمل".
ووفق هيئة رصد الزلازل الصينية فإن الزلزال الذي بلغت قوته 1,3 درجات وقع عند الساعة 19,38 (11,38 ت غ).
وتأتي الهزة الأرضية بعد ساعات من الإعلان عن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ المرتقبة لبيونغ يانغ الأسبوع الجاري، هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما.
وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ على خلفية التوتر في علاقات الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية من جانب، بعد فشل القمة الثانية بين كيم وترامب في فبراير بهانوي، ومع الصين من جانب آخر، بسبب الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.
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