أبو الغيط: تركيا وإيران تحملان مشروعا توسعيا لتطبيقه خارج حدودهما بدون وجه حق

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

هاجم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إيران وتركيا قائلًا إن الدولتين تحملان مشروعًا توسعيًا لتطبيقه خارج حدودهما بدون وجه حق.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح ندوة تحت عنوان “نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي” التي ينظمها البرلمان العربي، اليوم الإثنين، إن تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة.