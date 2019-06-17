الان تتابع أبو الغيط: تركيا وإيران تحملان مشروعا توسعيا لتطبيقه خارج حدودهما بدون وجه حق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
هاجم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إيران وتركيا قائلًا إن الدولتين تحملان مشروعًا توسعيًا لتطبيقه خارج حدودهما بدون وجه حق.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح ندوة تحت عنوان “نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي” التي ينظمها البرلمان العربي، اليوم الإثنين، إن تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة.
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