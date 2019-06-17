شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: سجن رجل أعمال مقرب من بوتفليقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

أصدرت محكمة في الجزائر اليوم (الإثنين) حكماً بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة «استلام وثيقة رسمية بغير حق»، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّاً، وكان بحوزته جوازي سفر، قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن.