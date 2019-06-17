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الأمن اللبناني يوقف سورياً خطط لشنّ هجمات إرهابية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

أعلن الأمن اللبناني اليوم (الإثنين) توقيف شاب سوري بتهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لشنّ هجمات ضد كنائس وحسينيات في جنوب لبنان، مستوحياً من هجمات سريلانكا التي تبناها التنظيم.

وأفادت قوى الأمن الداخلي في بيان عن تمكن شعبة المعلومات من توقيف شخص سوري الجنسية من مواليد العام 1999 مقيم في بلدة ياطر في جنوب لبنان، كان ينشط على مواقع التواصل الإجتماعي في نشر فكر تنظيم داعش وتجنيد أشخاص لصالحه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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