شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبناني يوقف سورياً خطط لشنّ هجمات إرهابية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)أعلن الأمن اللبناني اليوم (الإثنين) توقيف شاب سوري بتهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لشنّ هجمات ضد كنائس وحسينيات في جنوب لبنان، مستوحياً من هجمات سريلانكا التي تبناها التنظيم.
وأفادت قوى الأمن الداخلي في بيان عن تمكن شعبة المعلومات من توقيف شخص سوري الجنسية من مواليد العام 1999 مقيم في بلدة ياطر في جنوب لبنان، كان ينشط على مواقع التواصل الإجتماعي في نشر فكر تنظيم داعش وتجنيد أشخاص لصالحه.
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