فيديو| شاهد تصرف الرئيس السيسي مع العلم المصري في بيلاروسيا

الموجز
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة إلى ساحة النصب التذكاري في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، في إطار زيارته لبيلاروسيا، ضمن جولته الأوروبية التي تشمل كذلك رومانيا.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بساحة النصب التذكاري، ووضع إكليل من الزهور محاطا بالعلم المصري على النصب التذكاري، لكن العلم المصري وضع حول الزهور بطريقة لم تلاقي إعجابا من الرئيس، وعلى الفور، عدّل الرئيس السيسي طريقة وضع العلم المصري حول الزهور.
وغادر الرئيس السيسي القاهرة صباح اليوم، متجها لبيلاروسيا، ليبدأ جولته الأوروبية التي تشمل بيلاروسيا ورومانيا، وهي الزيارة التي تستغرق 3 أيام.
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