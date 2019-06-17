القاء قنبلة مولوتوف على منزل مواطن في طيردبا

أفادت معلومات صحفية بان "المواطن ع.ج.م. من بلدة طيردبا قضاء صور، ادعى لدى مخفر العباسية ضد مجهول أقدم على رمي قنبلة مولوتوف بإتجاه منزله في البلدة، اقتصرت أضرارها على الماديات.".
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