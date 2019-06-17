القاء قنبلة مولوتوف على منزل مواطن في طيردبا

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "المواطن ع.ج.م. من بلدة طيردبا ​قضاء صور​، ادعى لدى مخفر العباسية ضد مجهول أقدم على رمي ​قنبلة​ ​مولوتوف​ بإتجاه منزله في البلدة، اقتصرت أضرارها على الماديات.".

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