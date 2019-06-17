جريصاتي طلب من النائب العام البيئي في الجنوب وقف إستخراج الرمول والاتربة في العيشية

وجّه وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ كتاباً الى النائب العام البيئي في محافظة ​لبنان​ الجنوبي ​القاضي رهيف رمضان​ طلب في خلاله تكليف من يلزم بالوقف الفوري لكافة اعمال استخراج الرمول والاتربة في منطقة ​العيشية​ العقارية في ​جبل الريحان​ في ​قضاء جزين​ وختم جميع مواقع محافر الرمل والاتربة بالشمع الاحمر وإجراء المقتضى وفقاً للصلاحية والقوانين المرعية الاجراء.

وكانت شكوى وصلت الى ​وزارة البيئة​ من اتحاد بلديات جبل الريحان ومن مدير عام المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ تفيد عن وجود اعمال استخراج رمول وأتربة في منطقة جبل الريحان في قضاء جزين.