رئيسة نادي "قضاة لبنان": لسنا هواة اعتكاف وتحركات وقد رفضنا المسّ بحقوقنا والضمانات

لفتت رئيسة نادي "قضاة ​لبنان​" القاضية ​أماني سلامة​ في حديث تلفزيوني إلى "اننا أبناء السلطة القضائية و​الدولة اللبنانية​ وهدفنا الأساسي بناء دولة القانون ولا يمكن أن نكون إلا داعمين لاستقلالية السلطة القضائية"، مؤكدةً "اننا لسنا هواة اعتكاف وتحركات وقد رفضنا المسّ بحقوقنا والضمانات واعتكافنا نقل مطالب القضاة الحقيقية والأسباب الموجبة لها من موضوع قضائي إلى موضوع رأي عام".

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