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عبيد التقى لازاريني وبحث معه أوضاع النازحين

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بحث عميد الخارجية في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​قيصر عبيد​، مع منسق الشؤون الإنسانية في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​، عددا من المواضيع، لا سيما الأوضاع الانسانية للنازحين السوريين في لبنان وأهمية الدور الانساني للأمم المتحدة بهذا الخصوص، وتم الاتفاق على استمرار التواصل وتبادل وجهات النظر في المواضيع كافة.

وشدد لازاريني على أن "​الأمم المتحدة​ تولي أهمية لعودة ​النازحين السوريين​، وترى ضرورة أن تتهيأ ظروف هذه العودة، لكي يعود النازحون الى حياتهم الطبيعية".

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