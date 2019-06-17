اليونيفيل الإيطالية أنهت مشروع ترميم كنيسة القديس انتوني في صور

نهت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في اطار ​اليونيفيل​ في ​جنوب لبنان​ أعمال ترميم كنيسة "القديس أنتوني" في صور، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من العمل من قبل فريق الهندسة التابع للواء اوسطا في ​قيادة القطاع الغربي لليونيفيل​.

ونظم للمناسبة إحتفال وقداس في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا، ورئيس أركان قوة اليونيفيل الجنرال "يان غرافيت"، رئيس الأساقفة اللاتيني " سيزار اسيان"، رئيس الأساقفة في صور وتوابعها للطائفة المارونية ​المطران شكر الله نبيل الحاج​، ورئيس أساقفة صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​ ولفيف من الكهنة الفرنسيسكان وفاعليات دينية ورسمية ومحلية من المنطقة.