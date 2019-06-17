اليونيفيل الإيطالية أنهت مشروع ترميم كنيسة القديس انتوني في صور

نهت الكتيبة الإيطالية العاملة في اطار اليونيفيل في جنوب لبنان أعمال ترميم كنيسة "القديس أنتوني" في صور، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من العمل من قبل فريق الهندسة التابع للواء اوسطا في قيادة القطاع الغربي لليونيفيل.
ونظم للمناسبة إحتفال وقداس في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا، ورئيس أركان قوة اليونيفيل الجنرال "يان غرافيت"، رئيس الأساقفة اللاتيني " سيزار اسيان"، رئيس الأساقفة في صور وتوابعها للطائفة المارونية المطران شكر الله نبيل الحاج، ورئيس أساقفة صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص ولفيف من الكهنة الفرنسيسكان وفاعليات دينية ورسمية ومحلية من المنطقة.
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