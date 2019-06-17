شبيب أصدر تعميما لإزالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة والخاصة

أعلنت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، في بيان أنه بناء لتوجيهات ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ ​زياد شبيب​، ستباشر الإدارة ​البلدية​ العمل على تنفيذ الإنذارات التي صدرت والمتعلقة بإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة في مدينة بيروت.

كما يتوجب على كافة شاغلي ​العقارات​ الخاصة العائدة لبلدية بيروت المبنية وغير المبنية والمشغولة دون مسوغ شرعي، إخلاء تلك العقارات. وفي حال التخلف، ستعمد الإدارة البلدية الى تنفيذ عملية الإخلاء وهدم الإنشاءات المخالفة في حال وجودها، وفقاً للقانون، وتكليف شاغليها بالرسوم والغرامات اللازمة .