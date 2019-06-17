وزير الزراعة استقبل وفداً من بلدات في المتن الاعلى وتابع ملف تطوير التعليم الفني الزراعي

استقبل وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، رئيس بلدية ​بزبدين​ بيار بعقلينين ووفداً من رؤساء بلديات وفعاليات قرى ​المتن​ الاعلى ​ترشيش​، جوار الجوز، بزبدين، ​حاصبيا​ المتن، ​القصيبة​، جورة قرصون، رأس الحرف، زندوقة، وادي الست، مزرعة النهر، مجد المعوش وتطرق البحث الى مساعدة ​المزارعين​ وتطوير ​القطاع الزراعي​، والمساعدة في تقويم اضرار ​السيول​ التي اصابت المنطقة في 2018.

واكد اللقيس ان "​وزارة الزراعة​ في خدمة المواطنين، وسنعمل في الاسابيع المقبلة على تأمين الادوية اللازمة ل​مزارعي الزيتون​ والاشجار المثمرة، وتوفير الشتول الحرجية من مشاتل الوزارة".

وتابع اللقيس ملف التعليم الفني الزراعي مع ممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "​الفاو​" موريس سعادة، ومديرة مشروع تطوير نظام التعليم الفني والمهني الزراعي المهندسة عبير ابو الخدود الذي ينفذ بالتعاون مع اليونيسيفUNICEF، و​منظمة العمل الدولية​ OLI، ومنظمة AVSI، ومؤسسة WARD ورئيسة مصلحة التعليم والارشاد في الوزراة.

وناقش المجتمعون مشروع تطوير نظام التعليم الفني والمهني الزراعي في ​لبنان​ الذي انطلق في تشرين الثاني 2016 وتمت الموافقة على تمديده من المملكة الهولندية لغاية أيلول 2020، لاستكمال تنفيذ أنشطة المشروع بعد تأهيل مباني ​المدارس​ واتمام ربطها بأصحاب العمل لتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين، وتمكين وزارة الزراعة من تنفيذ النظام الجديد لمناهج البكلوريا.

وتم مناقشة الية تنظيم المشروع وبناء القدرات، مع زيادة الطلب على الالتحاق بالمدارس وتنفيذ التدريب المهني بالاضافة للترويج للتعليم الفني الزراعية وتنظيم حملة توعية حول فرص العمل واعادة دمج ​الشباب​ في المجال الزراعي. ولذلك تم وضع خطة ومواد لحملة اعلامية، كما تم اصدار نشرة مشتركة مع الشركاء، فيما يتم العمل على تحضير فيديو اعلامي وترويجي للمدارس.