النشرة: انتخاب خمسة رؤساء بلديات ونائب الرئيس في قضاء صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان محافظة لبنان الجنوبي شهدت انتخاب خمسة رؤساء بلديات ونائب الرئيس وفقاً لنظام المداورة المعمول به في بعض البلديات في قضاء مدينة صيدا.
وجرت الانتخابات في حضور محافظ الجنوب منصور ضو وغالبية الأعضاء وبناء عليه، فقد تم انتخاب علي محمد علي شنبورة رئيساً لبلدية رزاي، خالد مارون صوما رئيساً لبلدية طنبوريت، كما انتخب ايليا رفيق مشنتف رئيساً لبلدية عبرا ونائب الرئيس مخايل حنا سليمان، حسين محمد خير الدين رئيساً لبلدية كفرملكي، إسماعيل دَاوُدَ حسين رئيساً لبلدية النجارية.
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