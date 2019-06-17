النشرة: انتخاب خمسة رؤساء بلديات ونائب الرئيس في قضاء صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان ​محافظ​ة ​لبنان​ ​الجنوب​ي شهدت انتخاب خمسة رؤساء بلديات ونائب الرئيس وفقاً لنظام المداورة المعمول به في بعض البلديات في قضاء ​مدينة صيدا​.

وجرت ​الانتخابات​ في حضور محافظ الجنوب ​منصور ضو​ وغالبية الأعضاء وبناء عليه، فقد تم انتخاب علي محمد علي شنبورة رئيساً لبلدية رزاي، خالد مارون صوما رئيساً لبلدية طنبوريت، كما انتخب ايليا رفيق مشنتف رئيساً ل​بلدية عبرا​ ونائب الرئيس مخايل حنا سليمان، حسين ​محمد خير​ الدين رئيساً لبلدية ​كفرملكي​، إسماعيل دَاوُدَ حسين رئيساً لبلدية النجارية.