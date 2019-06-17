سليمان زار دريان: لنضع على الطاولة أولوياتنا ونحدد ماذا يريد لبنان

أكّد ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​، خلال زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​، على رأس وفد من لقاء الجمهورية، أن "الظروف التي نمر بها صعبة، والمطلوب من الجميع أن يتعاونوا لنكون مستعدين لحمابة بلدنا لبنان وشعبه الذي يرزح تحت وطأة ​الوضع الاقتصادي​ الصعب، والجو الحربي المحيط بنا، الذي يخشى من ارتداداته السيئة، إذا لم نتحصَّن بالوحدة والتعاون والتضاون، علينا أنْ نعرفَ ماذا نريد وماذا علينا أن نفعل، ليعود لبنان دولة لها حكومة تقرر كل شيء، ولها رئيس جمهورية، يكون هو عراب كل الأمور في البلد، ولها مجلس نيابي، وليست دولتين في دولة، تقوى إحداها على الأخرى".

وعن التعديلات التي طرحها خلال ولايته، والتي قيل إن رئيس الجمهورية سحبها من الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​، بهدف طمأنة ​الطائفة السنية​، لفت إلى أنه "إذا كان هذا الكلام صحيحًا فحسنًا فعل، لأننا أولاً عندما فكرنا في توضيح ثغرات وليس تعديلات، ثغرات دستورية، كنا نؤمن بأن الدستور هو ممارسة قبل كل شيء، كما يقول شارل ديغول، وليس نصوصًا. ثانياً، كنا قررنا تحييد لبنان ووضع استراتيجية دفاعية، نحيد لبنان أولاً ونستكمل تطبيق الطائف ثانيًا، وصولاً إلى إلغاء ​الطائفية السياسية​، مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل بعض النقاط، لماذا؟ لتلافي الفراغ الدستوري، ​الفراغ الرئاسي​، الذي استمر سنتين ونصف، وقبلها سبعة أشهر، وقبلها لا أعلم كم. يجب أن نتلافى الفراغ بالحكومات، دائمًا ليس عندنا حكومة فعلية، عندنا حكومة تصرف اعمال، نريد أن نتلافى التمديد للمجلس النيابي، هذه الثغرات تطال كل السلطات الدستورية حتى الاحتكام إلى الشعب عند حصول أزمات من هذا النوع، لحل ​المجلس النيابي​".

ورأى أن "على كل هذا ليس شيئًا جديدًا، لقد عددت في خطاب نهاية الولاية، ثماني فقرات أساسية تخصّ هذا الموضوع، ولكن هذا لم يكن عملاً الزاميًّا، كان عملاً تشاوريًّا، لمناقشته في مجلس الوزراء، من أجل ذلك أُرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته. الآن الموضوع تخطى ذلك، الآن اقتصادنا في أدنى دركاته، الآن نعيش شبه غيابٍ لسلطة الدولة على المفاصل الأساسية، الآن نحن في أتون من الخطر الاقتصادي والعسكري، يجب أن نضع على الطاولة أولوياتنا، وأن نحدِّد ماذا يريد لبنان؟ لأننا لا نعرف ماذا نريد؟ هل نريد دولة أو نريد شبه دولة؟ إذًا لا اقتصاد ولا تطور، فهل هذا هو المطلوب؟"

وعن السجال حول التعيينات، أوضح "أننا وضعنا بالماضي آلية تعيينات، والسبب هو الحديث عن الثلث المعطل، ورفضت أنا عندما كنت رئيسًا للجمهورية الثلث المعطل، وقيل لي في تلك الاثناء: إنه نريد الثلث المعطل حتى لا يتعين في كل المناصب من يتعيّن بعشرين صوتًا مقابل عشرة، فقلت لهم أنا الضمانة، أنا لا أقبل، أنا أُعطل العشرين، ولا أدعها تصل إلى عشرين، أو 27 أو28 أو لا نعين أحدًا، ثم اتفقنا على آلية تعيينات لنحسم الجدل، ونمنع التعطيل المتبادل بهذا الموضوع، وطبقنا الآلية، لكن للأسف صار الذي لا تعجبه النتيجة يمنع طرح الموضوع، وكاد الأمر يؤدي إلى تعطيل الحكومة، لذلك أوقفنا التعيينات فترة طويلة".

Advertisements

وعن موقفه من السجال الحاد بين القوى السياسية خصوصًا على صعيد التهجم على بعض ​الدول العربية​، وموضوع ​النازحين السوريين​، اعتبر سليمان أن "هذا سجال مدمر، لبنان الذي كان هو الملاذ للمضطهدين يجب أن يبقى ملاذًا للمضطهدين، شرط أن نسعى طبعًا بإصرار وبمثابرة لإعادة السوريين إلى أرضهم، وأفضل ما يُعتمد لإعادتهم هو إيجاد الحل السياسي لسورية، وهو حل صعب، ولكن ليس على قاعدة العنصرية، التي تتضمنها بعض الخطابات، ولا اعني أحدًا بعينه، لكنّ خطابات بعض السياسيين توحي بالعنصرية، وهذا يولّد ردة فعل ن نتائجها سيئة. لبنان تاريخه يحكي أنه موئل للحريات وللمضطهدين في العالم، وإذا أرادت سورية المساعدة فيجب أن تطالب باستعادة أبنائها. وليسنا نحن الذين ندفعهم للعودة إلى سوريا. أنا مع إرجاعهم، بالوسائل التي تحفظ لهم حياتهم وكرامتهم".

وبالنسبة للتعرض للدول العربية لا سيما الخليجية ك​المملكة العربية السعودية​، أوضح سليمان أن "لكي نتعرض لغيرنا من الدول التي نقيم معها علاقات أخوة تاريخية أو صداقة، يجب أن يكون لدينا فائض كبير من القوة الاقتصادية والتقنية والإمكانات. لقد كنا نتباهى بأننا نحن اللبنانيين من أسسنا هذه الإمبراطوريات التي صارت في دول العالم، وبخاصة في الخليج، والجميل أنهم هم الذين يعترفون أن اللبنانيين هم من بنوا دولنا في الخليج، والآن أصبحنا نختلق الارتباكات، هذا خطأ استراتيجي كبير. ليس لأحد الحق في أن يعرض مصلحة الناس للخطر، نحن لم ندعُ إلى يكون الناس عملاء أو أتباعًا، ولم يطلب منا إخوتنا في الخليج أن نكون أتباعًا. أبدًا. نحن نتألم إن أصاب أيَّ مرفق حيوي في المملكة العربية السعودية أو الإمارات أيُّ أذى، ولا نُسرّ إن حصل ما حصل لناقلات النفط، فما يؤلم إخواننا يؤلمنا، وما يسعدهم يسعدنا".

وفي نشاطات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، فقد زار مفتي زحلة والبقاع الشيخ ​خليل الميس​ في مستشفى الروم مطمئنًا الى صحته، سائلًا الله أن "يشفي العلامة المفتي الميس الذي تتلمذ على يديه المئات من أصحاب الفضيلة المفتين والقضاة والعلماء، وان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية".

وكان قد رافق المفتي دريان المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي والمدير الإداري لدار الفتوى الشيخ صلاح الدين فخري.