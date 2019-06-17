تفقد المدير العام للتربية فادي يرق مركز إمتحانات الشهادة المتوسطة المخصص للتلامذة الذين يخضعون للعلاج من السرطان، في مركز سرطان الأطفال في الجامعة الأميركية في بيروت.
واكد يرق أن "الأجواء مريحة في هذا المركز، والوزارة تقوم عبر جهازها الإداري والتربوي بتأمين كل المستطاع بالتعاون مع فريق العمل الطبي والتربوي لتأمين أفضل الظروف للمرشحين للتقدم من امتحاناتهم في هذا المركز"، موضحا انه "من بين 60 ألف مرشح للشهادة المتوسطة، هناك 760 مرشحا لديهم إحتياجات خاصة أو صعوبات تعلمية، ونحن نعتبر هذه الفئة من ذوي الإرادات الصلبة، ونقف إلى جانبهم في الإمتحانات لكي يتابعوا مسيرتهم التربوية، ونأمل أن يوفقوا جميعا إلى إنهاء إمتحاناتهم بنجاح. ونبذل جهودنا لنقدم إليهم ما يستحقونه".
كانت هذه تفاصيل خبر يرق تفقد تلامذة الشهادة المتوسطة في مركز سرطان الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.