يرق تفقد تلامذة الشهادة المتوسطة في مركز سرطان الأطفال

تفقد المدير العام للتربية ​فادي يرق​ مركز إمتحانات ​الشهادة المتوسطة​ المخصص للتلامذة الذين يخضعون للعلاج من ​السرطان​، في ​مركز سرطان الأطفال​ في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​.

واكد يرق أن "الأجواء مريحة في هذا المركز، والوزارة تقوم عبر جهازها الإداري والتربوي بتأمين كل المستطاع بالتعاون مع فريق العمل الطبي والتربوي لتأمين أفضل الظروف للمرشحين للتقدم من امتحاناتهم في هذا المركز"، موضحا انه "من بين 60 ألف مرشح للشهادة المتوسطة، هناك 760 مرشحا لديهم إحتياجات خاصة أو صعوبات تعلمية، ونحن نعتبر هذه الفئة من ذوي الإرادات الصلبة، ونقف إلى جانبهم في الإمتحانات لكي يتابعوا مسيرتهم التربوية، ونأمل أن يوفقوا جميعا إلى إنهاء إمتحاناتهم بنجاح. ونبذل جهودنا لنقدم إليهم ما يستحقونه".