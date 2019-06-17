أبو الغيط: إيران وتركيا تحملان مشروعا توسعيا لتطبيقه خارج حدودهما

اتهم الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ خلال افتتاح ندوة تحت عنوان "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي" التي ينظمها ​البرلمان العربي​، ​إيران​ و​تركيا​ بـ"أنهما تحملان مشروعا توسعيا لتطبيقه خارج حدودهما بدون وجه حق"، مشيراً إلى أن "تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية ​الجديدة​".

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