خارجية روسيا: لا أساس لاتهام روسيا بانتهاك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "كل الاتهامات التي توجهها ​الولايات المتحدة​ إلى ​روسيا​ بانتهاك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية غير صحيحة تماما"، مشيرةً إلى أنه "تواصل الولايات المتحدة توجيه اتهامات لا أساس لها بانتهاك روسيا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والآن سمعنا ذلك في بيان الدائرة الاستخباراتية ل​وزارة الدفاع الأميركية​ الذي تم نشره في 13 حزيران، ولا يمكننا تقييمه إلا كتغطية للخطوات الأميركية الهادفة لانسحابها من هذه المعاهدة واستئناف إجراء التجارب النووية الشاملة".

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