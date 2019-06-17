شمخاني: إيران مسؤولة عن أمن الخليج وعلى القوات الأميركية الرحيل

لفت أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى "أننا قلنا دائماً أننا نضمن أمن ​الخليج​ ومضيق هرمز"، مشيرًا إلى "أننا ندعو ​القوات الأميركية​ إلى إنهاء وجودها في المنطقة لأنها المصدر الرئيسي للأزمة وعدم الاستقرار".

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