شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: "تميم" وصل لحكم قطر بصفقة مع مخابرات دولية للإطاحة بوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب السعودى محمد الساعد، أن تميم بن حمد جاء إلى حكم قطر بصفقة مع أجهزة مخابرات دولية على اعتبار أنه خيار سليم لتنفيذ مشروعاتهم للمنطقة بالمشاركة مع إيران وتركيا لافتا إلى أن تميم انقلب على والده حمد بن خليفة آل ثانى حينما توقع من ابيه تعيين مرشح ثانى بدلا منه.

أضاف الساعد فى مقال له نشرته "عكاظ"، أنه فى بداية عام أغسطس 2003 أقال حمد بن خليفة ابنه المفضل جاسم ليتقدم تميم لصدارة المشهد على الرغم من عدم قناعة والده ولا بقية أجنحة الأسرة به، إلا أنه رضخ أمام التقارير الغربية عن ابنه جاسم، وبقى يتعامل مع تميم على أنه الولد الصغير، وفرض عليه اضطهادا سياسيا غير مسبوق فهو لم يتقبل فقده للحكم، وكان يتعمد إهانته أمام الجميع.

وأوضح الساعد أن حمد بن خليفة حاول الانقلاب على ابنه تميم عندما قام الابن بالتوقيع إلا مع دول الخليج العام 2014 على اتفاق يضمن عدم تحرك قطر ضد المنظومة الخليجية وتقليص مساهمتها فى دعم الإخوان المسلمين وإيقاف مشروعها الإرهابى فى الدول العربية، وهنا جن جنون حمد من تلك الاتفاقية واعتبرها دليلا على رأيه فى ابنه تميم.

وأشار الساعد إلى أن خطة تميم للوصول إلى الحكم اعتمدت على ثلاث عوامل رئيسية أولها اشغال الداخل القطرى وخاصة أجنحة الحكم بصراع خارجى مع السعودية يصبح فيه تميم الخيار الأنسب والمفضل حتى وفاة أبيه وانحسار خطر إقالته من منصب الأمير، وثانيا الاستمرار فى اختيار السعودية كخصم، بل والاستثمار بأكثر من مئة مليار لتقويضها، وثالثا التقرب أكثر لأجهزة المخابرات الدولية التى تشغل قطر وأنه خيار سليم لتنفيذ مشاريعهم للمنطقة بالمشاركة مع إيران وتركيا وأجنحة الإسلام السياسي.