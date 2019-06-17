شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى يطالب بإدراج الوحدات الصحية غير المجهزة بالسنة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، بإدراج الوحدات الصحية غير المجهزة فى خطة السنة المالية الجديدة 2019/2020، وتوفير الاعتمادات المالية اللازم لتطويرها وتجهيزها.

وأشار "الحسينى"، فى تصريحات له، إلى ضرورة النظر للوحدات الصحية فى القرى الأكثر فقرا، ووضع خطة زمنية لتطويرها، لتخفيف معاناة المواطنين، لافتا إلى أن عدد الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية نحو 5000 وحدة صحية.

وشدد النائب ممدوح الحسينى، على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء والتمريض فى جميع الوحدات الصحية، موضحا أن هناك وحدات تعانى من نقص الأدوية اللازمة لعلاج المرضى، وغياب الخدمة والرعاية الصحية اللازمة.