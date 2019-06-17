اعتقال مغربي في إيطاليا حاول إضرام النار في جسد ابنته بسبب لباسها القصير

اعتقلت عناصر الشرطة الإيطالية، مساء أمس الأحد، مهاجرا مغربيا حاول إضرام النار في جسد ابنته القاصر، بسبب ملابسها القصيرة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، “الراي نيوز”، إن الشرطة الإيطالية أوقفت مهاجرا مغربيا في نواحي تريفيزو الإيطالية، يوم أمس، دخل في شجار حاد مع ابنته القاصر، التي تبلغ من العمر 15 سنة، بسبب ارتدائها ملابس قصيرة.

وحسب المصدر نفسه، فإن الأب دخل في حالة من الهستيريا، وحاول إضرام النار في جسد ابنته، عقابا لها، إلا أن الجيران تدخلوا، بعد اتصالهم برجال الشرطة، الذين حلوا في المكان، وتمكنوا من فض النزاع.

وقد تم إيداع الأب في السجن، في انتظار محاكمته وفق الاتهامات الموجهة إليه من طرف النيابة العامة، فيما نقلت الشرطة الأم، وأبناءها الثلاث إلى مكان بعيد عن الأب.