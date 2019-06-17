مدرب مصر: توصلت إلى التشكيل النهائي للمنتخب في نهائيات “الكان”

أبدى المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني للمنتخب المصري، استيائه من المستوى الذي ظهر عليه لاعبيه خلال مباراة غينيا الودية، التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ختام مراحل الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليوز المقبل.

وقال أغيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:”غير راض عن الأداء في مباراتي تنزانيا وغينيا، كان لدينا فرصة للظهور بمستوى أفضل من ذلك، خاصة في المباراة الأولي”.

وأضاف: هناك بعض الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خاصة في خط الدفاع، ونسعى لعلاجها في الأيام المقبلة، ولا أحتاج إلى خوض مباراة ودية ثالثة قبل انطلاق البطولة الإفريقية”.

وأوضح:”بالتأكيد ظهرنا بمستوى أفضل عقب نزول محمد صلاح في الشوط الثاني، ولكننا أهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الأول عن طريق محمود حسن تريزيغيه”.

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وتابع: بعد خوضنا مباراتي تنزانيا وغينيا، أعتقد أننا توصنا إلى القوام الرئيسي من التشكيل الأساسي الذي سنخوض به فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية”.‎

وعلى صعيد متصل، أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن مباراة غينيا الودية كانت مفيدة للغاية، على المستويين الفني والبدني.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيوينة إن المباراة كانت تجربة مفيدة للغاية من الناحية البدنية، مضيفا أن منتخب بلاده استفاد بشكل كبير من تلك المباراة خاصة في سيناريو المواجهة وتقدم الفراعنة ثم العودة من جديد وهو ما قد يحدث في فعاليات البطولة.

وشدد أن محمد صلاح قدم أداء متميزا، أمام غينيا، وسيكون له دور كبيرة في تتويج الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا.