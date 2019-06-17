في أقل من 24 ساعة على إصدار عمله الفني الجديد، استطاع الفنان المغربي، سعد لمجرد، السيطرة على قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في “يوتيوب” في المغرب، والاقتراب من الوصول إلى 2 مليون مشاهدة.
واعتلى كليب “نجيبك”، الذي أصدره لمجرد، ليلة أمس الأحد، قائمة “الطونونس” في “يوتيوب”، بعد ساعات من إطلاقه، إذ استطاع إلى حدود كتابة هذه السطور، الوصول إلى أزيد من 1.7 مشاهدة.
وأصبحت سيطرة لمجرد على “يوتيوب” شيئا معهودا، كلما أصدر عملا جديدا، إذ يتوقع أن تستمر لأيام متتالية.
ويعتبر تعامل لمجرد مع “ديدجي فان” في عمله الجديد، أول تعاون بينهما، بعد الخلاف، الذي كان نشب بينهما، بسبب حقوق استغلال أغنيتهما “أنتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من 24 ساعة على إصدار جديده.. لمجرد يمارس هواية “السيطرة على يوتيوب”- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.