في أقل من 24 ساعة على إصدار جديده.. لمجرد يمارس هواية “السيطرة على يوتيوب”- فيديو

في أقل من 24 ساعة على إصدار عمله الفني الجديد، استطاع الفنان المغربي، سعد لمجرد، السيطرة على قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في “يوتيوب” في المغرب، والاقتراب من الوصول إلى 2 مليون مشاهدة.

واعتلى كليب “نجيبك”، الذي أصدره لمجرد، ليلة أمس الأحد، قائمة “الطونونس” في “يوتيوب”، بعد ساعات من إطلاقه، إذ استطاع إلى حدود كتابة هذه السطور، الوصول إلى أزيد من 1.7 مشاهدة.

وأصبحت سيطرة لمجرد على “يوتيوب” شيئا معهودا، كلما أصدر عملا جديدا، إذ يتوقع أن تستمر لأيام متتالية.

ويعتبر تعامل لمجرد مع “ديدجي فان” في عمله الجديد، أول تعاون بينهما، بعد الخلاف، الذي كان نشب بينهما، بسبب حقوق استغلال أغنيتهما “أنتي”.