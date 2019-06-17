خلال ندوتهم للرد على البلاغ الأخير للحكومة، الذي اتهم جماعة العدل والاحسان بالوقوف وراء احتجاجاتهم، خرج طلبة الطب، اليوم الاثنين، للحديث عن اتهامات سابقة كانت قد وجهت إليهم.
وقال أيوب أبو بيجي، منسق طلبة الطب والصيدلة في مراكش، خلال ندوة وطنية للطلبة، نظمت، اليوم، في العاصمة الرباط، إن الطلبة سبق أن وجهت إليهم اتهامات بالانفصال، معلقا بسخرية “فقط لأن بشرتي سوداء”، مؤكدا أن الطلبة يرفضون “المزايدة على وطنيتهم”.
وشدد أبو بيجي على أن جل الطلبة لا يتوفرون إلا على انتماء جمعوي، ومن خلال انتمائهم هذا ينظمون باستمرار حملات طبية في مناطق نائية، وحملات تحسيسية.
وأوضحت التنسيقية، اليوم، أن عددا من الطلبة في الأحياء الجامعية في كل من مراكش، والرباط، ووجدة، باتوا مهددين بالطرد من سكنهم الجامعي، من أجل إجبارهم على وقف مقاطعتهم للامتحانات.
وقال الطلبة إن مرور كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، مساء أمس الأحد، في برنامج تلفزي، قال فيه إن تنسيقية الطلبة تنقل فقط مقترحات الطلبة، هو إبراء لذمة التنسيقية من التوظيف السياسي، وهو الاتهام، الذي جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في تنسيقية الطب: اتهمنا بالانفصال في اجتماع “فقط لأن بشرتي سوداء!” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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