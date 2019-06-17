الثقافة الصحراوية تجوب شوارع طانطان في كرنفال.. والسكان: “الموسم” يخلق الرواج في التجارة – فيديو

شهدت مدينة طانطان، عشية أمس الأحد، “كرنفالا” عكس نمط عيش سكان المنطقة، بعرض رقصات صحراوية، وتقاليد مميزة لسكان الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وخرج أهل طنطان، بكثافة، لمشاهدة الكرنفال، الذي يعكس ثقافتهم، ويندرج ضمن أنشطة الدورة الخامسة عشر من موسم طانطان، الذي يصنف تراثا لا ماديا عالميا من طرف اليونيسكو.

وعبر مواطنون من سكان طانطان عن رأيهم في موسم مدينتهم، وأبدوا استحسانهم له، لأنه يحرك عجلة التجارة بوتيرة عالية، خلال الأسبوع، الذي ينعقد فيه.

وافتتح موسم طانطان، رسميا، أول أمس السبت، بحضور وفد حكومي برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.