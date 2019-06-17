الحوثيون يهددون بقصف الدول العربية المتحالفة مع السعودية باليمن

هددت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، بضرب مصر والسودان إذا لم تنسحبا من التحالف العربي، واعتبرت أن أي سفينة نفطية في البحر الأحمر أو بحر العرب ستكون هدفاً مشروعا لهم، في حال استمر التحالف بعملياته العسكرية.

وقال مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، إن “كل دولة لا تنسحب من تحالف العدوان، التحالف العربي، ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر”، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول.

وأكد المشاط أن “استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان”، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك به مصر والسودان والإمارات، وغيرها.

وأضاف القيادي الحوثي: “سيكون أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب أهدافاً مشروعه لنا حتى يتوقف العدوان”، مشيرا إلى أن صواريخ جماعته والطائرات المسيرة “أصبحت قادرة على الوصول إلى أي نقطة في دول الخليج”.

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ودعا إلى حوار مباشر مع السعودية، وقال إن “السعودية تكرر دائماً أنها تريد السلام في اليمن، فإذا كانت جادة في ذلك عليها فتح صفحة جديدة مع أنصار الله (الحوثيين)”.

وكانت جهات عدة قد تحدثت عن انسحاب المغرب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، فيما تحدث وزير الخارجية ناصر بوريطة عن “تغيير” في مشاركة المغرب.

وقال بوريطة، في مقابلة سابقة مع شبكة “الجزيرة”، أن المغرب شارك في أنشطة التحالف، و”غيّر مشاركته انطلاقا من تقييمه للتطورات على أرض الواقع، وانطلاقا من تقييم البلاد للتطورات في اليمن، خصوصا الجانب الإنساني”.