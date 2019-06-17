دراسة: عقار لعلاج ضغط الدم يُبطئ مرض الزهايمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت دراسة هولندية صدرت نتائجها اليوم الإثنين، إلى أن العقار "نيفيديبين" المخصص لعلاج ضغط الدم المرتفع، أظهر نتائج إيجابية في إبطاء تطور مرض الزهايمر أيضا.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة رادبود الهولندية، ونشروا نتائجها في الدورية العلمية "ارتفاع ضغط الدم: مجلة جمعية القلب الأميركية" (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية).

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية عقار "نيفيديبين"، وهو أحد الأدوية الأكثر شيوعًا المستخدمة لعلاج ضغط الدم المرتفع، كما يستخدم لعلاج الذبحة الصدرية الناتجة عن تقلص الشرايين التاجية ومرضى فشل القلب، لأنه يساعد في تحسين جريان الدم إلى الأطراف.

ولاكتشاف فعالية العقار في علاج الزهايمر، راقب الفريق 44 شخصًا يعانون من مرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل، وكان متوسط أعمارهم 77 عامًا ونصفهم من النساء.

وقسم الفريق، المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تناولت عقار "نيفيديبين"، فيما تناولت الثانية عقارًا وهميًا لمدة 6 أشهر.

وقام الباحثون بقياس تدفق الدم إلى مناطق معينة من الدماغ، قبل وبعد انتهاء فترة الدراسة، باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الفريدة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن تدفق الدم إلى منطقة الحصين، وهي مركز الذاكرة والتعلم في الدماغ، زاد بنسبة 20٪ بين المجموعة التي تناولت عقار "نيفيديبين"، مقارنة بالمجموعة الأخرى، فيما لم يتغير تدفق الدم إلى مناطق أخرى من الدماغ في كلا المجموعتين.

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وكانت أبحاث سابقة أظهرت أن تدفق الدم إلى المخ ينخفض لدى من يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور يورجن كلاسن إن "عقار 'نيفيديبين' يبشر بالخير لأنه لا يبدو أنه يقلل من تدفق الدم إلى المخ، ما قد يتسبب في ضرر أكبر من فائدته المتعلقة بعلاج ضغط الدم المرتفع".

وأضاف أنه "على الرغم من عدم وجود علاج طبي دون آثار جانبية، إلا أن تناول علاج لارتفاع ضغط الدم قد يكون مهمًا للحفاظ على صحة المخ لدى مرضى الزهايمر".

وأشار كلاسن إلى أن "الفريق سيواصل أبحاثه لمعرفة ما إذا كان التحسن في تدفق الدم إلى المخ، وخاصة في الحصين، يمكن استخدامه كعلاج داعم لإبطاء تقدم مرض الزهايمر، وخاصة في المراحل المبكرة من المرض".

ومرض الزهايمر هو أكد أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

ويتطور المرض تدريجياً لفقدان القدرة على القيام بالأعمال اليومية، وعلى التواصل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.