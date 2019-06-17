تدريب في الكتابة والتحرير على ويكيبيديا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تنظم مؤسسة القوس للتعددية الجنسية والجندرية في فلسطين، تدريبًا على تطوير المحتوى المتعلق بقضايا التعدديّة الجنسيّة والجندريّة في فلسطين باللّغة العربيّة على منصّة ويكيبيديا.

أقسام التدريب

ينقسم التدريب إلى قسمين؛ الأول يقدّم معرفة نظريّة وعمليّة حول منصّة ويكيبيديا، تتضمّن مقدّمة عامّة حول ويكيبيديا والكتابة الموسوعيّة، هيكليّة ويكيبيديا وتصفّحها، استخدام واجهة ويكيبيديا، والتّفاعل مع المجتمع الويكيبيديّ والنّقاش معه، يمتدّ هذا الجزء على مدار يومين بشكل مكثّف مع خبراء في العمل الويكيبيديّ. خلال الجزء الأوّل، تبدأ المشاركات/ ين بالتّمرن على تطوير مقالات في ويكيبيديا، حتّى موعد حلول الجزء الثّاني، حيث يطوّر كلّ مشارك/ ة مقالة ويكيبيديّة واحدة على الأقلّ حول قضايا التعدديّة الجنسيّة والجندريّة (يستحسن أن ترتبط بالسّياق الفلسطينيّ).

شروط الانضمام

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الشّغف والاهتمام بالموضوع، والرّغبة في التّعلّم. القدرة على الكتابة باللّغة العربيّة الفصحى. القدرة على العمل في بيئة محوسبة، وإحضار حاسوب شخصيّ إلى التّدريب. امتلاك قدرات بحثيّة أساسيّة، واستخدام المصادر. امتلاك معرفة معقولة في مفاهيم وقضايا التعدديّة الجنسيّة والجندريّة. الالتزام بتطوير مقال واحد على الأقلّ على منصّة ويكيبيديا حول قضايا التعدديّة الجنسيّة والجندريّة في الفترة المتاحة (شهر كامل).

الجدول الزمنيّ

يتكوّن المسار من ثلاثة لقاءات مقسّمة على جزئين؛ الأوّل بتدريب مكثّف يوميّ 12و13 تموز (يوليو) 2019، بعد ذلك سيعمل المشاركين على تطوير مقالاتهم بشكل منفرد خلال فترة شهر كامل بمتابعة المدرّبين ثمّ عقد لقاء تلخيصيّ وتقييمي أخير يوم الجمعة الموافق 2019/8/16 آب (أغسطس) 2019.

آخر موعد للتقديم: 03 تموز (يوليو) 2019.

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