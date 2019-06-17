مانشستر يونايتد يخطط لضم نجمين من برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي بول بوغبا اقترب من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أعلن رغبته في خوض تحد جديد بمكان آخر.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال الأموال التي سيحصل عليها من وراء رحيل بوغبا، من أجل تعزيز الفريق وإعادة التسلح على المستوى الرياضي.

ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد حدد ثنائي برشلونة ضمن أولويات الفريق مع اقتراب رحيل بوغبا، حيث يرغب النادي الإنجليزي في ضم إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو.

وأضافت الصحيفة أن بول بوغبا سيسمح لليونايتد بالحصول على أموال طائلة في حالة بيعه، خاصة وأنه يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2021، بجانب أن لديه خيار تمديد العقد لسنة إضافية.

ونوهت بأن فيليب كوتينيو أبلغ غرفة خلع الملابس في برشلونة، بأنه يريد الرحيل عن البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.