برشلونة يرفض إدخال لاعبه في صفقة غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني رفض إقحام أحد لاعبيه ضمن صفقة الحصول على خدمات النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة تمسك ببقاء لاعبه نيلسون سيميدو، ورفض إقحامه في صفقة أنطوان غريزمان، المنتظر قدومه للبارسا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن سيميدو قد يرحل لأتلتيكو مدريد، في ظل عدم سعادته بوضعه الحالي داخل الفريق الكاتالوني، موضحة أن اللاعب قد يكون ضمن صفقة غريزمان.

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ولفتت الصحيفة إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال سيميدو، تواجد في برشلونة من أجل إيجاد مخرج لموكله، مضيفة بأن خيار الرحيل لأتلتيكو مدريد، تم استبعاده.

وقالت الصحيفة إن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، سعيد بأداء الظهير البرتغالي، ويعول عليه في المستقبل.

وشارك سيميدو في 46 مباراة خلال الموسم المنصرم مع برشلونة، وهز الشباك مرة واحدة وقدم 3 تمريرات حاسمة.