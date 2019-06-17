شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال إستعداد إنطلاق التمرين العسكري المشترك بين الإمارات والأردن والان مع التفاصيل

وصلت وحدات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي - إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 1" الذي سينطلق خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما ذكرت وكالة وام الإماراتية .

ويندرج التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/ 1" ضمن التدريبات المشتركة التي تقام بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إطار التعاون العسكري المشترك بين الدولتين، بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف وحدات القوات المسلحة المشاركة في هذا التمرين.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات العسكرية، وتكامل مفاهيم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات العسكرية وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع مستوى القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وستطبق القوات المشاركة في التمرين سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في سبيل توحيد العمليات والمفاهيم المشتركة، وأساليب التدريب.

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ويحظى التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 1" بأهمية مضاعفة، ليس فقط للتوقيت الذي سيقام فيه، حيث تشهد المنطقة حالة غير مسبوقة من التوتر تقتضي من قواتنا المسلحة المزيد من الجاهزية والاستعداد الدائم للدفاع عن المصالح الوطنية والقومية وحمايتها وردع كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات الوطنية الخليجية والعربية، وإنما أيضا لأن هذا التمرين يجسد الادراك المشترك للامارات والأردن بأهمية التضامن في مواجهة التحديات والأزمات التي تعصف بالمنطقة، كما يؤكد أن أمنهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشكل التعاون العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية أحد المرتكزات الرئيسية في الحفاظ على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقف الدولتان في خندق واحد في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات في المنطقة.

وقال العميد الركن سعيد سالمين مدير التمرين إن القوات المسلحة لدولة الامارات تكتسب خبرات كبيرة من المشاركة في مختلف التمارين مع القوات الصديقة والشقيقة، حيث تعد مشاركة الجيش العربي اليوم مع أشقائه في دولة الإمارات استثماراً لجهود التدريب المشترك.

وأضاف أن التمرين سيشتمل على عدد من المراحل الرئيسية التي تواكب الأهداف المخطط لها، مثل النقل الاستراتيجي والتخطيط له والتنفيذ، ثم التدريب على مستوى مجموعات القتال في بيئة العمليات المفترضة سواء البيئة الساحلية أو القتال في المناطق المبنية.

من جانبه قال المقدم ارشيدات من الجانب الأردني "تكمن أهمية تنفيذ التمرين الاماراتي الأردني المشترك "الثوابت القوية ١ " في إبراز أهمية توقيت العمل المشترك ما بين الدول الحليفة والشقيقة ضد أي تهديد خارجي محتمل، كما تعزز هذه التمارين العلاقات القوية العسكرية بين الجانبين، بالاضافة إلى أن هذه التمارين هي ثمرة للعلاقات الوطيدة التي أسس دعائمها القيادتان الحكيمتان في الدولتين الشقيقتين.