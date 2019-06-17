العكبري: الاجتماعات العربية أكدت الحرص المشترك

شاركت اليمن اليوم الاثنين ١٧ يونيو ٢٠١٩ في اعمال اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد في ابوظبي، يومي ١٧ - ١٨ يونيو الجاري، بوفد ترأسه المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية السفير رياض عمر العكبري وعضوية كلا من سفير بلادنا في الامارات السفير فهد المنهالي ومسؤول ملف جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية ذي يزن خلب.

وفي الاجتماع التنسيقي العربي ناقش المندوبون الدائمون العرب صباح اليوم مشروع جدول أعمال الحوار الاستراتيجي وجدول أعمال المنتدى وكذلك القرارات ومسودة الاعلان والبرنامج التنفيذي للتعاون المشترك التي ستخرج عن الاجتماع.الوثائق المقدمة الى الدورة الـ 16 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي الصيني العربي، تمهيدا لمناقشتها ظهر اليوم مع الجانب الصيني.

وسوف تتواصل غدا الاجتماعات التي سوف تستعرض التطورات السياسية في المنطقة بما فيها تطورات الوضع في اليمن. وسوف يجدد المنتدى العربي الصيني العربي الدعم المعهود العربي الصيني للشعب اليمني وقيادته الشرعية ومن اجل استعادة الدولة على قاعدة المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية وخاصة القرار ٢٢١٦.

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وصرح السفير رياض العكبري على هامش جلسة اليوم قائلا : "إن الاجتماعات العربية الصينية خلال السنوات المنصرمة سواء على المستوى الوزاري أو كبار المسئولين من الجانبين أكدت الحرص المشترك من كلا الجانبين على هذا ان يكون المنتدى منيرا ومنصة لبحث واقرار سبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي الصيني في كافة المجالات".

تجدر الاشارة الى انه عند انشاء المنتدى عام 2004 كان حجم التبادل التجاري العربي الصيني 36.6 مليار دولار، بينما بلغ نهاية عام 2018 نحو 244 مليار دولار. وتم الاتفاق على العديد من الآليات في اطار هذا المنتدى لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث وصلت هذه الآليات إلى 15 آلية للتعاون في مجال الطاقة او حوار الحضارات والبيئة والثقافة والمجتمع المدني وجمعيات الصداقة العربية الصينية وكان آخر تلك الآليات هو الحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسئولين منذ عام 2015 .

وسوف تتناول الدورة الخامسة من الحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني في ابوظبي عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الدولية والاقليمية أهمها القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط والازمة السورية والوضع في اليمن وليبيا والوضع الامني في الخليج ومكافحة الارهاب واصلاح مجلس الامن التابع للامم المتحدة وتكريس التسامح والاستفادة المتبادلة من خلال الحوار بين الحضارات.

وصرح السفير رياض العكبري على هامش جلسة اليوم قائلا : " ان المنتدى سوف يسهم في تحقيق التعاون الشامل والتنمية وخلق آفاق واعدة لمستقبل أفضل للعلاقات بين الجانبين". مؤكدا على " ان المتغيرات والتحديات الغير مسبوقة على الساحتين الاقليمية والدولية ، تؤكد على اهمية الحوار الاستراتيجي العربي الصيني وخصوصا من جهة خلق فرص اقتصادية كبيرة بين الجانبين وتبادل المعلومات والآراء لإيجاد مواقف مشتركة حول كيفية تحقيق الامن اقليميا ودوليا".