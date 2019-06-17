شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية في حضرموت تلقي القبض على مسلح تابع للقاعدة والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن القوات الامنية تمكنت صباح يوم الاثنين من القاء القبض على عنصر خطر من تنظيم القاعدة . وذكرت المصادر أن القوات الامنية نفذت عملية مداهمة للمنزل الذي يقطن فيه العنصر بحي الروضة عيديد بتريم. وكانت تلقت السلطات الأمنية بلاغا عن وجود عنصر من القاعدة من خارج حضرموت داخل المنزل.

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