شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول رفيع في صنعاء يقدم استقالته في وجه الحوثيين والان مع التفاصيل
أعلن امين جمعان أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء، تقديم استقالته في وجه مليشيات الحوثي.
وذكر جمعان في بيان استقالته الصادر عنه، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، مخاطباً أعضاء المجلس المحلي بأمانة العاصمة، أنه آثر تقديم استقالته برغبة شخصية خالصة لوجه الله أساسها تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
واعلنت قيادات السلطة المحلية في العاصمة صنعاء ومديرياتها تضامنها الكامل مع أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان، وقدمت استقالات جماعية في وجه قيادة الميليشيات.
وجاءت استقالة جمعان مع عدد من القيادات السلطة المحلية نظراً للتجاوزات التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي تتعدي على قانون السلطة المحلية والدستور وعملية التجريف للوظيفة العامة واستمرار حوثنة أمانة العاصمة.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات الاستقالة تأتي بعد إصدار الميليشيات قراراً بتغيير عدد من وكلاء أمانة العاصمة صنعاء المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام بآخرين من الموالين لها الذي لا يملكون أدنى خبرة أو كفاءة.
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