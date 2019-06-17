شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يلتقي فريق "اليونيسف" لمناقشة تدخلات المنظمة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مع مديرة مكتب اليونيسف بحضرموت الدكتورة فوزية غرامة تعزيز جهود المنظمة وتدخلاتها في عدد من المجالات بوادي وصحراء حضرموت .
وفي اللقاء عبر وكيل المحافظة عن اعتزاز السلطة المحلية بالشراكة مع المنظمات الدولية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ، مؤكدا أهمية تدخل منظمة اليونيسف في عدد من المجالات الخدمية لما لها من نتائج ايجابية لتعزيز جودة تلك الخدمات المقدمة للمواطنين ، داعيا المنظمة إلى زيادة نسبة تدخلاتها نظرا للأوضاع الاستثنائية والظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة .
واستعرض اللقاء الذي حضره مديري عموم الأمن والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لمياه الريف والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم ومؤسسة المياه والأوقاف والارشاد عدد من المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال الفترة الماضية ، والمعايير الخاصة للتدخلات التي ستقوم بها المنظمة مستقبلا في مجالات الصحة والتغذية والمياه والتعليم .
وأكد اللقاء على أهمية التدخلات في الاحتياجات الضرورية واستهداف المديريات بشكل عادل وفقا للمعايير الخاصة ، والاهتمام بتنفيذ المشاريع المستدامة لتعزيز البنية التحتية .
حضر اللقاء عدد من أعضاء مكتب اليونيسف بحضرموت.
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