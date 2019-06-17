قطر وتركيا على باب المحاكم الدولية

عقب إعلان الناشط والباحث الحقوقي الليبي، سراج سالم التاورغي، عن تقديم ملف شامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، حول انتهاكات وجرائم نظام الحمدين القطري في ليبيا منذ العام 2011، يبدو أن عصابة تميم وإردوغان تقتربان من المحاكمة الدولية.

كما سلم الناشط الحقوقي الليبي سراج التاورغي، الأحد، مذكرة شاملة للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق ‏الإنسان بالبرلمان المصري، تتضمن تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

وبحسب موقع قطريليكس المتخصص فإن الأدلة تتضمن تورط بعض المسؤولين القطريين في دعم الجماعات الإرهابية، وأخرى تشير إلى تورط أنقرة في تقديم ‏أسلحة ودعم لوجيستى للإرهابيين بليبيا، كما شملت المذكرة تطور أوضاع ‏حقوق الإنسان في الأراضي الليبية، والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات ‏والجماعات الإرهابية داخلها.

وأظهرت المذكرة أدلة جديدة ‏على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي ‏مدينة تاورغاء الليبية، التي تم تهجير سكانها قسرا منذ عام 2011، إضافة إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي تعرض لها سكان المدينة، ‏من قتل خارج نطاق القانون، واعتقال تعسفي وأعمال تعذيب على يد المليشيات المسلحة، كما وثقت المذكرة إشراف ضباط قطريين على عمليات التعذيب لبعض سكان مدينة تاورغاء.

وتسلم النائب علاء عابد ما يفيد طلب مجلس الأمن تسليم ‏هذه العناصر باعتبارها عناصر إرهابية تورطت في أعمال عنف وقتل ‏بالأراضي الليبية، وأخيرا تضمنت المذكرة شرحا وافيا لدور تركيا في تقديم ‏الأسلحة والدعم اللوجيستي للجماعات الإرهابية في الأراضي الليبية.‏

وقال سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر: "نتابع كتحالف مصري لمنظمات حقوقية الجهود التي يبذلها الحقوقي سراج التاورغي في تجربة هي الأولى من نوعها في رصد وتوثيق وإعداد الأدلة، التي تثبت تورط قطر وتركيا في دعم الإرهاب للجماعات المسلحة في ليبيا، ودورهما في تزكية الصراعات، والحد من قدرة الجيش الوطني الليبي على تطهير باقي الأراضي الليبية من المليشيات المسلحة".

Advertisements

وعن إمكانية تقديم نظامي تركيا وإيران للمحافظة، أوضح عبدالحافظ، أنه لا يستبعد محاكمة تنظيم الحمدين دوليا، قائلا: "على ضوء الجهود المبذولة والتحركات الأخيرة لسراج التاورغي، أعتقد أن قطر وتركيا باتت على مسافة قريبة من المحاكمة الدولية على جرائهما بحق الشعب الليبي".

وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المذكرة لها أهمية في إثبات كيفية دعم قطر للتنظيمات الإرهابية، خاصة أن التنظيم الإرهابي الذي ينشط في مصر له امتداد في ليبيا، والدليل الإرهابي هشام العشماوي، القيادي في القاعدة الذي ألقي القبض عليه في ليبيا، وضالع في العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر.

وأكد أبوسعدة دعم مصر لليبيين من أجل التحرك لدى المحاكم الدولية ضد جرائم قطر، مشيرا إلى أن الدوحة باتت قريبة لمحاكمة دولية بتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوافر معلومات موثقة على تورطها في تمويل الإرهاب في ليبيا، وتوفير الأسلحة والتخطيط والمعدات والمعلومات الاستخبارية، وهذا ما أكده مسؤولون ليبيون خاصة عقب القبض على عشماوي وتحريز أسلحة ومعدات قادمة من قطر.

وسلم الجيش الوطني الليبي إلى مصر أواخر مايو الماضي الإرهابي هشام عشماوي، الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددا من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، قبل أن تقوم القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال عملية تحرير درنة 8 أكتوبر 2018.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صوّت، مؤخرا، على تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، كما فوض أعضاءه بتفتيش السفن المتجهة إليها.

وكانت تركيا أرسلت العديد من صفقات الأسلحة والمدرعات إلى ليبيا، أشهرها سفينة "أمازون" التركية، التي وصلت إلى ميناء طرابلس في 16 مايو الماضي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة تركية من نوع "كيربي"، التي تصنعها شركة يملكها القطريون، لصالح الميليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.