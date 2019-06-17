ترامب: مضيق هرمز لن يغلق في أعقاب الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عُمان

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الجمعة، أن مضيق هرمز لن يغلق في أعقاب الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عُمان، وأضاف «إن حدث فلن يستمر ذلك طويلا».

واتهم ترامب إيران بالهجوم الذي وقع يوم الخميس، قائلاً: «إيران هي من نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان»، وقال «الصور تثبت أن إيران هي من نفذت الهجمات». وردا على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا قال ترامب «سنرى».

يذكر أن ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة «فرونتلاين» النرويجية تعرضت لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

