وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "إلى حكومة السيد عادل عبد المهدي والوزراء الخطيب والعلوان.. لقد صدعتم رؤوسنا بالنظريات والمؤلفات وإقامة ورش العمل قبل استلامكم دفة الحكم بما ستفعلونه وبما ستقدمونه للشعب فيما لو تم اختياركم للتصدي للحكومة وادارة البلاد".



وأضاف الموسوي في بيانه: "لغاية الان لم تقدموا أي شيء وتقييمكم ضعيف جداً، قدموا شيء .. أو استقيلوا وستحسب لكم"، ماضياً إلى القول: "وبعكسه.. احذروا غضب الشعب القريب وجماهيره المظلومة ونحن معهم".



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كانت هذه تفاصيل خبر نائب يُخير وزيري الكهرباء والصحة بين خيارين ويحذرهما من 'غضب الشعب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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