الإعلام الأمني: 'صيد الضباع' أحبطت 'غزوة رمضان'

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهاز الأمن الوطني نجح في عملية صيد الضباع والتي أجهضت ما تسمى بغزوة رمضان لداعش".
وأضاف رسول، أنه "تم خلال العملية (صيد الضباع) تفكيك شبكة إرهابية تمتد من شمال البلاد وغربه وصحاريه وفي جنوب بغداد، وثمار العملية هي إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين".
وأضاف رسول، أنه "تم خلال العملية (صيد الضباع) تفكيك شبكة إرهابية تمتد من شمال البلاد وغربه وصحاريه وفي جنوب بغداد، وثمار العملية هي إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين".
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