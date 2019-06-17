الإعلام الأمني: 'صيد الضباع' أحبطت 'غزوة رمضان'

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهاز الأمن الوطني نجح في عملية صيد الضباع والتي أجهضت ما تسمى بغزوة رمضان لداعش‬".

وأضاف رسول، أنه "تم خلال العملية (صيد الضباع) تفكيك شبكة إرهابية تمتد من شمال البلاد وغربه وصحاريه وفي جنوب بغداد، وثمار العملية هي إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين".

