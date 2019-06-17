اخبار العالم

قيادي بالحشد العشائري يكشف عن مساعٍ لإعادة تشكيل الصحوات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال السمرمد في حديث لـ الخليج 365 إن "اجتماعا عقد في مقر قيادة الفرقة السابعة بحضور قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدي وقائد الفرقة اللواء رعد الحبوري وعدد من وجهاء وشيوخ المناطق الغربية لمناقشة ملف اعادة تشكيل الصحوات تحت مظلة وزارة الدفاع العراقية".

وأضاف السمرمد، أن "الاجتماع شارك فيه مدراء الوحدات الإدارية وقيادات امنية ومختارو المدن الغربية لطرح القضايا التي تساعد في تكثيف الجهد الاستخباري وآلية إعادة فئات (ب) من قوائم الحشد الشعبي ضمن تشكيلات الصحوات بعد تحريك ملف قضاياها مؤخرا داخل مجلس النواب العراقي".

وتابع السمرمد أن "مئات المقاتلين من ابناء الصحوات تم تجميد عملهم وقسم منهم انضم الى الحشد خلال سيطرة داعش ضمن قوائم سميت (أ)، وهؤلاء تمت تسوية امورهم الادارية والمالية بشكل تام، غير ان اللاحقين ضمن قوائم ب من ابناء المناطق الغربية سينضمون الى الصحوات وتحت اشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع العراقية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحشد العشائري يكشف عن مساعٍ لإعادة تشكيل الصحوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا