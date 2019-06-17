وأضاف السمرمد، أن "الاجتماع شارك فيه مدراء الوحدات الإدارية وقيادات امنية ومختارو المدن الغربية لطرح القضايا التي تساعد في تكثيف الجهد الاستخباري وآلية إعادة فئات (ب) من قوائم الحشد الشعبي ضمن تشكيلات الصحوات بعد تحريك ملف قضاياها مؤخرا داخل مجلس النواب العراقي".
وتابع السمرمد أن "مئات المقاتلين من ابناء الصحوات تم تجميد عملهم وقسم منهم انضم الى الحشد خلال سيطرة داعش ضمن قوائم سميت (أ)، وهؤلاء تمت تسوية امورهم الادارية والمالية بشكل تام، غير ان اللاحقين ضمن قوائم ب من ابناء المناطق الغربية سينضمون الى الصحوات وتحت اشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحشد العشائري يكشف عن مساعٍ لإعادة تشكيل الصحوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.