قيادي بالحشد العشائري يكشف عن مساعٍ لإعادة تشكيل الصحوات

وقال السمرمد في حديث لـ الخليج 365 إن "اجتماعا عقد في مقر قيادة الفرقة السابعة بحضور قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدي وقائد الفرقة اللواء رعد الحبوري وعدد من وجهاء وشيوخ المناطق الغربية لمناقشة ملف اعادة تشكيل الصحوات تحت مظلة وزارة الدفاع العراقية".وأضاف السمرمد، أن "الاجتماع شارك فيه مدراء الوحدات الإدارية وقيادات امنية ومختارو المدن الغربية لطرح القضايا التي تساعد في تكثيف الجهد الاستخباري وآلية إعادة فئات (ب) من قوائم الحشد الشعبي ضمن تشكيلات الصحوات بعد تحريك ملف قضاياها مؤخرا داخل مجلس النواب العراقي".

وتابع السمرمد أن "مئات المقاتلين من ابناء الصحوات تم تجميد عملهم وقسم منهم انضم الى الحشد خلال سيطرة داعش ضمن قوائم سميت (أ)، وهؤلاء تمت تسوية امورهم الادارية والمالية بشكل تام، غير ان اللاحقين ضمن قوائم ب من ابناء المناطق الغربية سينضمون الى الصحوات وتحت اشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع العراقية".