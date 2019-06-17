بالفيديو: امرأة مسنة تعيش في العراء وتناشد الجهات المعنية بإيجاد حل لمشكلتها

الفقر الشديد وحرارة الصيف اللاهبة، جعلا هذه المرأة المسنة لا تتذكر حتى اسمها. سيدة ارهقتها الحياة، حتى اصبح حالها بهذا الشكل. فاكثر من خمسِ سنوات وهي تعيش في هذا المكان الذي لا يليق بأدنى مستويات الكرامة الانسانية.عوز وأمراض تعاني منها هذه المرأة المسنة، التي طالبت الجهات المعنية المتمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص راتب لها وانقاذها مما هي فيه.

وفي هذا السياق، التقطت كاميرا السومرية مشاهد موجعة، وهي تتابع حالة هذه المرأة... وتجدر الاشارة الى ان هذه المرأة ومثلها الكثير من ابناء الطبقات الفقيرة، يعانون من العوز والمرض وهم بانتظار من يمد يد العون لهم.

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