وزير الخارجية في مسقط لاستكمال مباحثات بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية محمد الحكيم يزور العاصمة العمانية مسقط في العشرين من الشهر الحالي لاستكمال المباحثات مع نظيره العماني والتي عقدت في العاصمة بغداد".
وكان الحكيم قد كشف، في 12 حزيران الحالي، عن قرب توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وسلطنة عمان في الجانب السياسي، فيما أكد وزير خاجية السلطنة اهمية توطيد العلاقات الثنائية لأعلى المستويات.
ووصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الاربعاء (12 حزيران 2019)، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها المسؤولين العراقيين.
وكان الحكيم قد كشف، في 12 حزيران الحالي، عن قرب توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وسلطنة عمان في الجانب السياسي، فيما أكد وزير خاجية السلطنة اهمية توطيد العلاقات الثنائية لأعلى المستويات.
ووصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الاربعاء (12 حزيران 2019)، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها المسؤولين العراقيين.
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