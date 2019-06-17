وأضاف الشمري، أن "من اهم هذه الملفات هو ملف المغدورين الذين قام تنظيم داعش الارهابي باعتقالهم وتصفيتهم وعلى الرغم من اننا تكلمنا عن هذا الموضوع وفي عدة مناسبات الا ان الحكومة لم تكلف نفسها بالتحرك الجاد ولم تقم حتى بالتحقيق فيما جرى اثناء فترة سيطرة المجرمين الدواعش على المحافظة".
واكد الشمري، ان "التقصير الحكومي لم يكن في عدم متابعة هذا الموضوع فقط بل بالتنصل من مسؤلياتها تجاه ذوي هؤلاء الضحايا الذين يعانون اصعب الظروف بسبب فقدان من كان يعيلهم"، مشددا على "ضرورة بت الحكومة في موضوعهم واعتبارهم شهداء ومنح ذويهم مستحقات الشهداء الذين لم ينصفهم القانون ولا الحكومة نظرت اليهم بعين الرحمة وسنت قوانين استثنائية خاصة بهم".
وطالب الشمري، "بمعالجة فورية لملف المعتقلين لدى داعش وحسمه باعتبارهم شهداء ومنحهم كل مستحقات الشهداء فليس من الضمير ولا الانسانية ولا الاخلاق ان يظل هذا الملف بدون حسم خصوصا وانه يتعلق بعوائل بلا مأوى و يفتك بها الجوع والعطش".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب باعتبار المعتقلين لدى 'داعش' شهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.