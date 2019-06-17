نائب يطالب باعتبار المعتقلين لدى 'داعش' شهداء

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، "اننا حين نقول ان محافظة نينوى منكوبة ومهملة ومهمشة فاننا نعني مانقول بالحرف ولانصف الا واقع تعيشه المحافظة، ونستغرب هذا التهميش الواضح والتعمد في اهمال كل ملفاتها والتي تنتظر حلولا ومعالجات سريعة ولاتحتمل مزيدا من التأخير"، مبينا انه "على الرغم من مخاطباتنا العديدة ومناشداتنا الا اننا لم نجد اي تحرك حقيقي وملموس على ارض الواقع على الرغم من مرور عامين على تحرير المحافظة".وأضاف الشمري، أن "من اهم هذه الملفات هو ملف المغدورين الذين قام تنظيم داعش الارهابي باعتقالهم وتصفيتهم وعلى الرغم من اننا تكلمنا عن هذا الموضوع وفي عدة مناسبات الا ان الحكومة لم تكلف نفسها بالتحرك الجاد ولم تقم حتى بالتحقيق فيما جرى اثناء فترة سيطرة المجرمين الدواعش على المحافظة".

واكد الشمري، ان "التقصير الحكومي لم يكن في عدم متابعة هذا الموضوع فقط بل بالتنصل من مسؤلياتها تجاه ذوي هؤلاء الضحايا الذين يعانون اصعب الظروف بسبب فقدان من كان يعيلهم"، مشددا على "ضرورة بت الحكومة في موضوعهم واعتبارهم شهداء ومنح ذويهم مستحقات الشهداء الذين لم ينصفهم القانون ولا الحكومة نظرت اليهم بعين الرحمة وسنت قوانين استثنائية خاصة بهم".



وطالب الشمري، "بمعالجة فورية لملف المعتقلين لدى داعش وحسمه باعتبارهم شهداء ومنحهم كل مستحقات الشهداء فليس من الضمير ولا الانسانية ولا الاخلاق ان يظل هذا الملف بدون حسم خصوصا وانه يتعلق بعوائل بلا مأوى و يفتك بها الجوع والعطش".