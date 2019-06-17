المفوضية تحدد الـ20 من نيسان المقبل موعدا لانتخابات مجالس المحافظات

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح للتلفزيون الرسمي، إنه تم "الاتفاق على تحديد العشرين من نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات".

وكان مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (21 ايار 2019)، على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد إنجاز عمل مفوضية الانتخابات ومجلس النواب.

