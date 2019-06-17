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محمد بن زايد ورئيس الأركان الياباني يبحثان التعاون العسكري

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، خلال لقائه رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة الفريق كوجي يامازاكي، التعاون والتنسيق في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كان العميد الركن سعيد الشحي نائب قائد القوات البرية الإماراتية، قد التقى بمقر القيادة الفريق كوجي يامازاكي والوفد المرافق له. 


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وجاء اللقاء في إطار حرص الجانبين على استعراض الأوضاع الراهنة وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين متانة وعمق العلاقات الخاصة التي تربط البلدين.

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كما التقى اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية الإماراتية، الفريق كوجي يامازاكي، واستعرضا العلاقات القائمة بين الجانبين إلى جانب تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالات البحرية.

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