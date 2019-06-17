"تليجراف" تحذر إيران من تهديد الملاحة: الغرب لن يتسامح

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العين الإخبارية - علوي المنزلاويالإثنين 2019/6/17 04:08 مساء بتوقيت أبوظبي
إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للهجوم في خليج عمان
حذرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، النظام الإيراني، من عدم تسامح الغرب مع أي محاولة لتهديد الملاحة الحيوية في المياه الدولية.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قد أكد، الأحد، أن تقييم بلاده الاستخباراتي يشير إلى ضلوع إيران في الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم بعض التحفظات الموجودة لدى الحكومات الغربية على سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ فإن الجميع سيتوحد ضد أي محاولة لتهديد الملاحة البحرية في الشرق الأوسط.
وانتقدت "تليجراف" حرص جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال اليساري المعارض في بريطانيا، على إلقاء اللوم على الجميع، باستثناء النظام الإيراني في طهران.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن تدمير الشحن البحري في المياه الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي، لا يمكن للغرب التسامح معه، مهما كانت تحفظاته على السياسة الأمريكية.
وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
من جهة أخرى، حملت الصحيفة بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، مسؤولية استمرار احتجاز الناشطة البريطانية نازانين زاغاري راتكيليف في طهران؛ بسبب تصريحاته غير الدقيقة حول أنشطتها هناك، مشيرة إلى بدء نازانين إضرابا جديدا عن الطعام احتجاجاً على حبسها.
واعتبرت الصحيفة استخدام الإيرانيين نازانين كقطعة شطرنج في المواجهة الدبلوماسية مع بريطانيا بمثابة انتهاك فظيع للقانون الدولي.
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