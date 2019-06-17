بريطانيا: سنبحث خياراتنا إن انتهكت إيران الاتفاق النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت بريطانيا، الإثنين، أنها ستبحث كافة الخيارات المتاحة في حال انتهكت إيران التزاماتها بشأن أنشطتها النووية.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: "كنا واضحين فيما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي".

وأضاف: "إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.

وقد حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن نكث طهران بعض تعهداتها النووية سيزيد الأوضاع تأجيجاً في المنطقة؛ لافتين إلى أن قرارات إيران قد تتضمن استئناف أبحاث لبناء أجهزة طرد مركزي عالية السرعة وكذلك تخصيب اليورانيوم بمستوى عالي الكثافة.