الان تتابع قائد الجيش الإيراني: إذا قررنا إغلاق مضيق هرمز فسنفعل ذلك علنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:
قال قائد الجيش الإيراني، اليوم، إن طهران إذا قررت إغلاق مضيق هرمز فإنها ستفعل ذلك علنا.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري قوله، “لا يدركون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبيرة لدرجة أنها إذا أرادت إغلاق مضيق هرمز، فلن يستطيع شي العبور من المضيق، لا ناقلة نفط ولا بارجة حربية.. نحن شجعان لدرجة أننا نتحمل مسؤولية أفعالنا ونصرخ بصوت عالٍ، وسنتحمل العواقب مهما كانت”.
وأضاف باقري، “سنحافظ بشكل مستمر على أمن مضيق هرمز طالما لا يفتعل أحد المشاكل فيه، وسيتم تصدير نفط الآخرين عبر مضيق هرمز بأمان طالما أن نفط إيران ما زال يصدر”.
وتابع باقري أن “الممارسات السخيفة والمضحكة ضد ناقلات النفط في بحر عمان والمحيط الهندي، وما إلى ذلك، هي سعي من أطراف أخرى للإثبات للعالم ولشعوب المنطقة بأن إيران تنفذ تهديداتها”.
وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اتهامات من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بتنفيذ هجمات الخميس الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان وهو ممر حيوي لشحنات النفط، ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات.
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