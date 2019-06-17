وزير خارجية هولندا يبدأ زيارة للصين بعد غد

يبدأ وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، زيارة إلى الصين بعد غد الأربعاء وتستمر حتى 22 يونيو الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" - في تصريح اليوم الاثنين- إن زيارة بلوك تأتي بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي". جاء الزيارة بعد ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة Huawei فى شهر مايو وسط حرب تجارية متصاعدة ومع نضال القوتين من أجل السيطرة التكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل، فيما قال بومبيو: "لقد كنا واضحين: طلبنا هو أن حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا لا يفعلون أى شيء من شأنه تعريض مصالحنا الأمنية المشتركة للخطر أو تقييد قدرتنا على تبادل المعلومات الحساسة"، وأضاف "يتحدث الأصدقاء مع بعضهم البعض بأمانة تامة وقد أتيحت لنا الفرصة للقيام بذلك اليوم".



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